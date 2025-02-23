بكام العيش.. أسعار الخبز في مصر 2025 وأسباب ارتفاع السعر

يبحث الكثير عن أسعار الخبز في مصر 2025، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر جهودها الحثيثة لضمان توفير الخبز المدعوم للمواطنين المسجلين على بطاقات التموين بأسعار تقل عن تكلفته الفعلية، وذلك في إطار سعي الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما تحرص الوزارة على ضمان توزيع الخبز بطريقة عادلة ومنظمة، بحيث يصل إلى المستحقين دون تلاعب أو استغلال.

أسعار الخبز في مصر 2025

يستمر سعر الرغيف المدعم في مصر عند 5 قروش لحاملي بطاقات التموين، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة إنتاجه لضمان توفيره للأسر ذات الدخل المحدود بأسعار مناسبة، وفي المقابل شهد سعر الخبز غير المدعم ارتفاعًا في بعض المناطق، حيث يتراوح سعر الرغيف بين 75 قرشًا إلى جنيه واحد، وذلك وفقًا لمعايير مثل نوعية الدقيق المستخدم وحجم الرغيف، تأتي هذه التغيرات في ظل تقلبات أسعار المواد الخام، مع استمرار الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز المدعم للفئات المستحقة.

أسباب ارتفاع سعر رغيف الخبز المصري 2025

يرجع ارتفاع سعر الخبز إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على تكلفته وإنتاجه، ومن أبرز هذه العوامل: