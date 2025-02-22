“فعل الخدمة يـــزول” رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين Bankkhartoum.com والشروط المطلوبة

فتح حساب بنك الخرطوم، مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا أصبح من الممكن أن يقوم الفرد بالعديد من المعاملات المالية عبر الإنترنت مما يسهل عليهم القيام بها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع المصرفية، ومن ضمن هذا التقدم يقدم بنك الخرطوم خدمة فتح حساب مصرفي باستخدام الرقم الوطني عبر الإنترنت مما يسهم في توفير الوقت والجهد للعملاء، وسوف نوضح في هذا المقال خطوات فتح الحساب والشروط المطلوبة فتابعوا.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت تتم بطريقة بسيطة وسهلة، فكل ما يحتاجه العميل هو امتلاكه رقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى بعض البيانات الشخصية الضرورية، ولفتح الحساب قم بالخطوات التالية:-

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تحميل تطبيق البنك على الهاتف المحمول.

بعد الدخول إلى الموقع قم بتحديد اللغة المناسبة.

ثم النقر على خيار فتح حساب جديد.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية وبعض المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة قم بالنقر على إرسال الطلب.

في حال الموافقة على البيانات، يتم إرسال إشعار للعميل لإتمام إجراءات فتح الحساب.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أونلاين

لكي يتمكن العميل من فتح حساب في بنك الخرطوم يجب أن تتوافر بعض الشروط والمتطلبات الأساسية وهي كالتالي: