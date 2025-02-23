هتقبضي 800 دينار.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 بالجزائر

يبحث الكثير عن خطوات التسجيلي في منحة المرأة الماكثة في البيت، حيث تحرص الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم للفئات ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال توفير المساعدات لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء الماكثات في البيت. وفي هذا الإطار أتاحت الحكومة إمكانية التسجيل عبر الروابط الإلكترونية المخصصة، مما يسهل على المستحقات الوصول إلى الدعم المتاحة، يهدف هذا البرنامج إلى مساندة النساء اللواتي لا يملكن مصدر دخل ثابت ويواجهن ظروفًا اجتماعية صعبة تحول دون توفير حياة كريمة ومستقرة لهن، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمن المعيشي للمواطنين.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 بالجزائر

إليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 بالجزائر:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة عبر الإنترنت.

إنشاء حساب جديد في حال لم تكن المتقدمة تمتلك حسابًا مسبقًا، وذلك عبر إدخال البيانات المطلوبة.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور بعد إتمام عملية إنشاء الحساب.

اختيار خدمة “منحة المرأة الماكثة في البيت” من بين قائمة الخدمات المتاحة على الصفحة الرئيسية.

ملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية الأساسية، مثل الاسم الكامل، العنوان، ورقم الهاتف لضمان اكتمال الطلب.

إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل:بطاقة الهوية الوطنية، شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، المؤهل العلمي (إن وجد).

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل تقديم الطلب.

الضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب رسميًا.

مراجعة الطلب من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل للتأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

استلام إشعار بالنتيجة عبر الموقع الإلكتروني، حيث سيتم إبلاغ المتقدمة بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر الأسباب.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة بالمنزل

للتأهل للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، يجب أن تستوفي المتقدمة مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن استحقاقها للدعم، وتشمل ما يلي: