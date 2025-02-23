في عموم المحافظات.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025 وأهم شروط الحصول على الدعم

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن توفير رابط إلكتروني يتيح للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025، وذلك عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، ويعد هذا البرنامج من أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها الوزارة بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وحرصًا على تحقيق العدالة في توزيع المساعدات، اعتمدت الوزارة مجموعة من المعايير الدقيقة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025

إليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2025:

الدخول إلى المنصة الرسمية من خلال الرابط المخصص لها.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختيار خدمة “برنامج الرعاية الاجتماعية” من قائمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة.

النقر على خيار “استعلام” للانتقال إلى صفحة البحث.

تحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد.

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة لضمان الحصول على النتائج الصحيحة.

الضغط على زر البحث، حيث ستظهر النتيجة مباشرة على الشاشة، متضمنة تفاصيل القبول أو الرفض، مع

توضيح سبب الرفض في حال عدم شمول الطلب.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية 2025

للتأهل لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن يستوفي المتقدم مجموعة من الشروط المحددة، وتشمل ما يلي: