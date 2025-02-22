“القبــض علــى فــريـد“ مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 95 كــامــلة قصة عشق

منال عادل تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
“القبــض علــى فــريـد“ مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 95 كــامــلة قصة عشق
مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 95 كــامــلة قصة عشق

يعتبر مسلسل الطائر الرفراف Yalı Çapkını من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي حظيت بمتابعة واسعة في العالم العربي، تدور أحداث المسلسل حول فريد الشاب المنتمي لعائلة ثرية والمعروف بتهوره وطيشه، يقرر جده هاليس آغا تلقينه درسًا عبر تزويجه من فتاة تنتمي إلى عائلة قريبة من مسقط رأسهم، بهدف تقويم سلوكه وإعادته إلى الطريق الصحيح.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 95

في الحلقة 95 من مسلسل الطائر الرفراف تتصاعد الأحداث بشكل درامي حيث يتعرض فريد وعائلته لأزمة كبيرة وتزداد الأمور تعقيدًا بسبب مؤامرات بويوك هانم، تتوالى الصدمات على العائلة مما يدفع فريد إلى مسارات مظلمة في سعيه للانتقام، بينما يحاول هاليس آغا لم شمل الأسرة مجددًا.

مواعيد عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 95

يعرض المسلسل أسبوعيًا على قناة Star TV التركية كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، بالنسبة للمشاهدين في العالم العربي يمكن متابعة الحلقات مترجمة عبر منصة قصة عشق بعد ساعات من بثها الأصلي.

تردد قناة Star TV

فيما يتعلق بتردد القنوات الناقلة، يبث المسلسل على قناة Star TV التركية عبر التردد التالي:

  • القمر الصناعي: Türksat 4A
  • التردد: 12015 ميجاهرتز
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يرجى ملاحظة أن هذا التردد خاص بالقمر الصناعي التركي سات وقد لا يكون متاحًا في بعض المناطق العربية، لذلك يفضل متابعة الحلقات عبر المنصات الإلكترونية الموثوقة التي توفر ترجمة عربية، مثل قصة عشق.

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معلومات الكاتب
منال عادل

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