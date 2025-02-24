متاح من هنا.. التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر قبل رمضان والشروط المطلوبة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

أتاحت الوكالة خدمة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2025 عبر الإنترنت، حيث تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل استهداف النساء الغير قادرات على تلبية احتياجاتهن وبالأخص المرأة الأرملة أو المطلقة المعيلة، فمما لا شك فيه أن هذه المنحة واحدة من أهم المنح التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة تلك النساء، ولكي تضمن الحكومة من وصول الدعم إلى مستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2025

يتاح الآن التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2025 إلكترونياً، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المتقدمين ولا حاجة إلى التوجه لمقر مكتب الشؤون الاجتماعية، ولقد تتمثل خطوات القيام بهذا في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل الدخول على المنصة من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار برنامج المرأة الماكثة في البيت من القائمة المتاحة.

الضغط على خانة تسجيل.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع الوثائق والأوراق المطلوبة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة ثم الضغط على خانة تسجيل.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2025

لكي تتمكن المتقدمة من الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر لابد من استيفاء الشروط المقررة من قِبل الوكالة، والتي جاءت على النحو التالي: