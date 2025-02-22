غدا عطلة رسمية العراق في 4 محافظــات بسبب تــلك المنــاسبــة.. شــوف محافظتــك منهم

غدا عطلة رسمية العراق تعتبر من أهم الكلمات بحثا عبر مواقع التواصل، في يوم الأحد 23 فبراير 2025 ستشهد العاصمة اللبنانية بيروت مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والقيادي هاشم صفي الدين، تزامنًا مع هذه المناسبة قرر محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي تعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة ودوائرها يوم الأحد 23 فبراير 2025 كجزء من مراسم التشييع الرمزي للسيد حسن نصر الله.

غدا عطلة رسمية العراق

بالإضافة إلى ذلك أعلنت محافظات عراقية أخرى مثل ذي قار والديوانية وميسان عن تعطيل جزئي للدوام الرسمي استجابةً لدعوات المشاركة في هذه المراسم الرمزية.

جدول العطلات الرسمية في العراق لعام 2025

بالنسبة لجدول العطلات الرسمية في العراق لعام 2025، فقد تم تحديد مجموعة من الإجازات الوطنية والدينية على النحو التالي:

رأس السنة الميلادية: الأربعاء 1 يناير 2025.

عيد الجيش العراقي: الاثنين 6 يناير 2025.

عيد نوروز: الجمعة 21 مارس 2025.

عيد الفطر المبارك: من الثلاثاء 1 أبريل حتى الخميس، 3 أبريل 2025.

عيد العمال: الأربعاء 1 مايو 2025.

عيد الأضحى المبارك: من الأحد 8 يونيو حتى الأربعاء، 11 يونيو 2025.

رأس السنة الهجرية: الجمعة، 27 يونيو 2025.

يوم الجمهورية: الاثنين، 14 يوليو 2025.

يوم عاشوراء: الأربعاء، 16 يوليو 2025.

المولد النبوي الشريف: الاثنين، 15 سبتمبر 2025.

العيد الوطني العراقي: الجمعة، 3 أكتوبر 2025.

يوم النصر العراقي: الأربعاء، 10 ديسمبر 2025.

عيد الميلاد المجيد: الخميس، 25 ديسمبر 2025.

يرجى ملاحظة أن التواريخ المتعلقة بالأعياد الإسلامية قد تتغير بناءً على الرؤية الهلالية، لذا يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية للتأكد من المواعيد الدقيقة، بالإضافة إلى هذه العطلات، تستمر أيام الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية رسمية في العراق.

هذه الإجازات تمثل فرصًا للمواطنين للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية وتعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية والاستفادة من فترات الراحة لإعادة النشاط والحيوية.