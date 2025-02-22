“في ليلة تألق بن شرقي”.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري بالجولة الـ15!!

شهدت قمة الأهلي والزمالك في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز مواجهة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث بدأ اللقاء بحذر من الفريقين مع محاولات متفرقة، حيث اعتمد الأهلي على سرعة حسين الشحات وانطلاقات جراديشار، بينما حاول الزمالك استغلال مهارات عمر جابر، ورغم بعض المحاولات الخطيرة، أبرزها تسديدة قوية من إمام عاشور اصطدمت بالقائم، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

الأهلي يتقدم والزمالك يرد في الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني للمباراه فقد زادت حدة المواجهة بين الأهلي والزمالك، حيث حصل أشرف دارى على بطاقة صفراء بعد عرقلة محمود بنتايج، كما تدخل الشناوي لإنقاذ رأسية خطيرة من دونجا، كما شهدت الدقيقة 72 تسجيل اللاعب المغربي الوافد الجديد أشرف بن شرقي هدف التقدم للأهلي من رأسية مميزة سكنت شباك محمد عواد، ليشعل الأجواء في استاد القاهرة.

بنتايج ينقذ الزمالك من الخسارة

وفي الدقائق الأخيرة ضغط الزمالك بقوة بحثًا عن التعادل، حتى نجح محمود بنتايج في هز شباك الأهلي بالدقيقة 84 بعد تمريرة رائعة من عمر جابر، ليعدل النتيجة وسط فرحة جماهير القلعة البيضاء وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، ليحافظ بذلك الفريقان على موقعيهما في جدول الترتيب دون تغيير كبير.