ارســال الطلب :: فتح حساب بنكك بالرقم الوطني عبر mobile-banking mbok في دقايق من جميع أنحاء العالم

مع تطور الخدمات المصرفية الرقمية، أصبح فتح حساب بنكك أمر بسيط وسريع، حيث يمكن للعملاء الجدد التسجيل إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع، كما يوفر البنك تطبيق بنكك، الذي يعد واحدا من أبرز الحلول المصرفية الرقمية في السودان، حيث يمكنك من إدارة حسابك بسهولة وأمان، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

فتح حساب بنكك

تطبيق بنكك هو تطبيق مصرفي حديث يقدمه بنك الخرطوم، وهو يتيح لك تنفيذ معظم العمليات المصرفية عبر هاتفك الذكي دون الحاجة إلى زيارة الفرع، يوفر التطبيق عدة خدمات كالآتي:

إجراء التحويلات المالية الفورية داخل بنك الخرطوم أو إلى بنوك أخرى.

سداد الفواتير المختلفة مثل الكهرباء، المياه، والاتصالات.

شراء الرصيد وتحويل الأموال عبر خدمة الموبايل موني.

التحقق من رصيد الحساب ومعرفة تفاصيل العمليات المصرفية.

فتح حساب بنك الخرطوم

يمكنك فتح حساب بنكك بسهولة ويسر عبر الإنترنت دون زيارة الفرع باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم واختيار خدمة “فتح حساب جديد”. ملء نموذج البيانات بالمعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، رقم الهاتف، والعنوان. رفع المستندات المطلوبة مثل الرقم الوطني أو جواز السفر الساري. تأكيد الهوية من خلال رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى هاتفك. الموافقة على الشروط والأحكام ثم إرسال الطلب. استلام رقم الحساب بعد الموافقة على طلبك، حيث يمكنك بعدها البدء في استخدام الحساب مباشرة.

تفعيل حسابك على تطبيق بنكك

بعد فتح الحساب، يمكنك تفعيل بنكك باتباع الخطوات التالية: