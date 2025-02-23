ميزة جديدة في واتساب 2025 أبهـرت الجميع ⭐⭐⭐ اعرفهـا دلوقـت وخليـك أول واحـد يعـرف الجديد

تم الإعلان عن إتاحة ميزة جديدة في واتساب من قبل شركة ميتا وهي الشركة المالكة للتطبيق، ولكن مازالت هذه الميزة قيد التجربة، وفور اعتمادها سوف يتم إتاحتها على كافة الأجهزة التي تستخدم تطبيق الواتساب الجديد الذي يحرص عدد كبير من المستخدمين على استخدامه في جميع أنحاء العالم، فهو يعد تطبيق المراسلات الأول في العالم، وإليكم أهم التفاصيل حول الميزة الجديدة للتطبيق في التالي.

ميزة جديدة في واتساب

تقوم الآن شركة ميتا باختبار ميزة جديدة في واتساب الاخضر والتي من المقرر تعميمها في وقت قريب، وتتمثل هذه الميزة في التالي:

تتيح الميزة الجديدة في تطبيق واتساب إمكانية الرد على الرسائل الصوتية بشكل فوري.

حيث من المقرر أن يتم إضافة زر بجوار المحادثة الصوتية يمكن الضغط عليه وتسجيل رد وقتي للمحادثة.

وهذه الميزة لن يتم إضافتها إلا عند الاستمتاع إلى الرسالة النصية.

بالتأكيد أن هذا الأمر يسهل على المستخدم الرد على الرسائل النصية بشكل كبير وسريع، حيث يتفادى التوجه إلى أسفل الشاشة للرد.

الرد على رسائل واتساب

في الحقيقة إن ميزة جديدة في واتساب تعد من المميزات التي تحرص الشركة على توفيرها للعملاء وذلك في إطار حرصها على مواكبة التطور والتقدم الرقمي الهائل بما يخدم مصلحة البشرية، ولذلك حرص القائمون على التطبيق على تطويره بما يتناسب واحتياجات المجتمع، وكان سابقا يتم الرد على الرسالة في تطبيق واتساب من خلال التالي: