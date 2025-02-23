طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق شهر رمضان 2025 والشروط المطلوبة

أصبحت رواتب المتقاعدين من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، خاصة وأنه لم يتبق على توزيع سوى أيام قليلة، مما يبحث الكثير من المستفيدين عن إجراءات الاستعلام عن الرواتب ومعرفة قيمة الراتب المستحق الحصول عليه، حتى أن الخدمة أصبحت متوفرة على موقع وزارة المالية العراقية، تسهيلاً على الجميع في التعرف عليها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

عليك اتباع بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، حتى يتعرف عليها كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

بعد ذلك ستتأهل من اختيار خدمة الإطلاع على الرواتب.

فيما قم بعدها بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يسهل في النهاية عرض كافة التفاصيل الخاصة براتب المتقاعد.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

وعن الشروط الواجب انطباقها على كافة المتقدمين راغبي الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، كما يأتي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يصل عمر المتقاعد نحو 60 عامًا وقت الاشتراك.

لابد وأن تصل فترة عمله داخل مختلف القطاعين المدني والعسكري إلى 20 عامًا.

لابد من سداد كافة الرسوم التأمينية على مدار فترة عمله.

الموافقة على سياسة الهيئة المفروضة على راغبي الاشتراك.

هل توجد زيادة في رواتب المتقاعدين بالعراق؟

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن رواتب شهر رمضان تأتي بدون أي زيادات جديدة سوى ما تم تطبيقها في عام 2024، حتى أن الموازنة العامة الجديدة مازالت قيد التصويت من قبل مجلس النواب، وعقب القيام بالتصديق عليها سيتم العمل بها وتطبيقها على كافة رواتب الموظفين والمتقاعدين.