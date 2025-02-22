اوكاش (O-Cash ONB) فتح حساب اوكاش بنك امدرمان 2025 بدون زيارة فرع onb-sd.com في دقايق من الانترنت

قام بنك امدرمان بالإعلان عن إتاحة خدمة فتح حساب اوكاش لجميع المواطنين السودانيين وهو الأمر الذي رحب به عدد كبير من المواطنين، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص البنك على تلبية احتياجات العملاء والعمل على راحتهم وتوفير الوقت والجهد لهم من خلال تفعيل بعض الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني، وإليكم أهم خطوات فتح الحساب، وأهم الشروط اللازمة لذلك في السطور التالية.

فتح حساب اوكاش

تم إتاحة خدمة فتح حساب اوكاش والتي تتم عبر تطبيق اوكاش التابع لينك امدرمان السوداني، حيث يمكن بعد تحميل التطبيق القيام بعملية فتح الحساب أون لاين بكل سهولة، وتتمثل خطوات فتح الحساب في التالي:

عليك التوجه إلى موقع بنك أمدرمان على الإنترنت.

ثم بعدها قم بالضغط على أيقونة تحميل تطبيق اوكاش.

ثم بداية اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص.

عليك بعدها اختيار أيقونة فتح حساب.

ثم عليك اختيار نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

ثم عليك القيام كتابة كافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك عليك رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعدها يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على الخدمة

هناك عدة شروط وضعها بنك امدرمان لكل من يرغب في فتح حساب اوكاش الذي اتاحه البنك منذ عدة أيام، وتتمثل أهم الشروط الواجب توافرها ما يلي: