ابحث عن اسمـك :: استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية عموم محـافظات العراق 2025 عبر الموقع الرسمي spa.gov.iq عقب اعلانها

اتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق رابط إلكتروني يمكن من خلاله معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال الرابط الإلكتروني لمنصة مظلتي والتي تقدم للمواطنين الكثير من خدمات الحكومة، وتعد منحة الرعاية الاجتماعية من أهم المنح التي تقدمها الحكومة العراقية لأبناء الشعب العراقي من الفئات المستحقة داخل الدولة، وإليكم أهم المعلومات حول طريقة الاستعلام وشروط الحصول على المنحة في السطور التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية

توفيرا على المواطنين أعلنت الحكومة الجزائرية عن رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية وذلك بعد ظهورها بشكل رسمي، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

يقوم المواطن الراغب في الاستعلام بالتوجه إلى منصة مظلتي على الإنترنت.

بعدها يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول بعد كتابة البيانات اللازمة.

ثم يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار رقم الوجبة الخاصة بك.

ثم عليك اختيار المحافظة التي يتبعها المواطن.

اختيار المكان الذي تعيش فيه.

ثم إدخال كافة البيانات اللازمة.

بعد ذلك عليك اختيار الضغط على أيقونة استعلام.

شروط الحصول على المنحة

يمكن بكل سهولة لكل من تنطبق عليهم الشروط التي وضحتها الحكومة العراقية في اسماء الرعاية الاجتماعية، الحصول على المنحة، وتتمثل هذه الشروط في التالي: