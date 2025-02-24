عااجل بنك الخرطوم لجميع عملائه تطبيق بنكك.. حسابك في خطر !!

عقب رصد شبكة من الأشخاص قاموا بتزوير إشعارات تطبيق بنكك وإرسالها إلى الكثير من العملاء الضحايا، تم العمل على ضبطهم وأخذ الإجراءات القانونية في حقهم، نظير استيلائهم على الكثير من الأموال الخاصة بالضحايا، فيما أصدرت محكمة الجنايات في الدندر حكمًا في حقهم ضمن البلاغ الصادر برقم 620 لعام 2025، وعليه قام بنك الخرطوم على إثرا ذلك بإصدار بيان عاجل ورسالة طمأنينية لكافة عملائه الكرام.

رسالة بنك الخرطوم

كشف بنك الخرطوم، عن أن تطبيق بنكك مؤمن بشكل كبير، بما لا يمكن اختراقه من قبل الهاكرز، حتى أن هناك فريق مسؤول عن تحديثات التطبيق وإدخال الخدمات الجديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على حسابات العملاء البنكية وكذلك خدماتهم المالية الراغبين في إنهاءها من خلاله، وعليه فإن الرسالة جاءت مطمئنة لجميع العملاء الكرام بعدم القلق أو الخوف بشأن الحسابات الخاصة بهم.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخطوات اللازمة لفتح حساب داخل بنك الخرطوم، فإنها جاءت كما على النحو الأتي:-

قم بفتح موقع بنك الخرطوم في البداية.

بعدها ستتمكن من النقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

بعد ذلك عليك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع رفع المستندات المطلوبة والخاصة بقبوله لطلب فتح الحساب.

عليك التأكيد على صحة البيانات التي تم إدخالها.

مع النقر في النهاية على أيقونة “إرسال”.

فيما تصل إليك رسالة بنجاح فتح الحساب.

عند نجاح في تفعيل الحساب الخاص ببنك الخرطوم ستتأهل من إنهاء كافة معاملاتك المالية.

ما هي شروط فتح حساب داخل بنك الخرطوم؟

أما عن الشروط المعنية بطلب فتح حساب داخل بنك الخرطوم، فهي نصت على النحو التالي:-