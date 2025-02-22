التحديث الجديد :: تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات وعرب سات واستمتع بباقة من أجمل أناشيد رمضان مع لولو الشطورة

مع بداية العام الجديد 2025 يحرص الكثير من الآباء والأمهات على معرفة تردد قناة وناسة وذلك لأن عدد كبير من القنوات تقوم بتغيير التردد الخاص بها مع بداية كل عام، وذلك بالتأكيد يهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة للجمهور وتحسين البث، وإليكم أهم الخطوات التي تتعلق بتردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية وذلك من خلال السطور التالية لهذا التقرير.

تردد قناة وناسة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد الذي تم نقل القناة إليه، وتعد قناة وناسة من القنوات المهمة التي تقدم محتوى متميز ومختلف للاطفال، وإليكم أهم الترددات الخاصة بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي هو: 11430.

أما عن استقطاب اتجاه القناة فهو: أفقي.

وبالنسبة لمعدل ترميز القناة فهو 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو : ⅚.

وجودة بث الصورة: HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو: وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11270.

أما عن استقطاب اتجاه القناة فهو: عمودي.

وبالنسبة إلى معدل ترميز القناة فهو: 27500.

وأما عن معدل تصحيح الخطأ فهو ¾.

أما عن جودة بث القناة فهي: HD.

خطوات تنزيل القناة

بعد معرفة معلومات تردد قناة وناسة يمكن بكل سهولة تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال الخطوات التالية: