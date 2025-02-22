“لولو مش مصدقة” تردد قناة وناسة بعد التحديث الأخير 2025 أحلى وأروع أغاني وأنشيد لولو الشقية

تعتبر قناة وناسة أطفال من أروع القنوات الفضائية المتخصصة في المحتوى الطفولي الرائع والمميز، فيما أن القناة استطاعت خلال المواسم الماضية من تقديم باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية والأغاني الرائعة، بحيث يتمكن أكبر عدد من المتابعين خاصة مع عندهم صغار من المتابعة دون توقف، وسنتعرف معًا على كافة المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد للقناة خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة بعد التحديث

قم بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، والعمل على متابعة كل ما هو رائع في عالم الطفل والكرتون، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الأول نايل سات.

ترددها يكون 11470.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

نزل تردد قناة وناسة الثاني

ويمكن بكل سهولة التعرف على التردد الأخر لقناة وناسة أطفال الثاني، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

قمر صناعي ثاني “العرب سات”.

تردد القناة فهو “11270”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطابها فهو أفقي.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال

تقدم القناة كل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، وأبرز الأغاني المشهورة لقناة وناسة أطفال، ما جاء على النحو الأتي:-