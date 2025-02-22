سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 22-2-2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 22 من شهر فبراير 2025، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، حتى أن الأسعار الخاصة بالعملات الأجنبية يتم تحديثها على مدار اليوم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

وعن أخر تحديثات تمت على أسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي إلى 50.50 جنيه شراء، وللبيع 50.60 جنيه.

فيما أن سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 50.51 جنيه للشراء، وبيع 50.61 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الدولار في تحديثات بنك الإسكندرية فسجل نحو 50.50 جنيه شراء، وللبيع 50.60 جنيه.

تحديثات أسعار الدولار مقابل الجنيه في باقي البنوك اليوم

فيما يمكنك معرفة أخر تحديثات تمت على أسعار الدولار مقابل الجنيه في باقي العاملة بالدولة، نظير أن أسعار العملات العربية والأجنبية مازالت متمسكة بسعرها الحقيقي في الوقت، دون مواجهة أي اضطراب أثر على سعر العملة الأجنبية، وجاءت الأسعار وفقًا للأتي:-