ثبتها الان.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات لمتابعة اهم البرامج الوثائقية بجودة عاليه HD

يتاح الآن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات على جهاز الاستقبال بكل سهولة، حيث تعد هذه القناة واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية التي حققت نجاح كبير على مستوى الوطن العربي كله في وقت قصير، وذلك بفضل المحتوى المتميز الذي تحرص على تقديمه طوال اليوم وبجودة عالية، وتختص القناة بتقديم مجموعة من الأفلام الوثائقية الممتعة التي تناقش القضايا الاجتماعية والحياة البرية لعالم الحيوان، فضلاً عن البرامج المثيرة التي تكشف الأسرار والحقائق المخفية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

قامت الإدارة بتحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات من أجل تحسين الخدمة ورفع جودة الصوت والصورة لتصبح Full hd، فمما لاشك فيه أن هذه القناة هي أهم القنوات الفضائية التي تهتم بعرض المحتوى الهادف الغني بالمعلومات القيمة التي تتناسب مع الأعمار، حيث تحرص على تقديم البرامج التي تجمع بين الثقافة والترفيه في الوقت نفسه، إذ تعرض تفاصيل العيش على سطح القمر، وللاستمتاع بمشاهدة هذا المحتوى إليك التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد national geographic 2025 عرب سات

تحظى قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بشعبية جماهيرية كبرى بجميع البلدان العربية، وذلك بفضل البرامج والأفلام التي تقدمها باستمرار، وفيما يلي التردد الجديد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر

من خلال اتباع الخطوات التالية سوف تتمكن من تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على جهاز الاستقبال بكل سهولة: