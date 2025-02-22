استعلم فوراً.. نتائج مسابقة البريد الجزائري برقم الهوية عبر المنصة الرقمية للبريد eccp.poste.dz

ينتظر آلاف المتقدمون موعد ظهور نتائج مسابقة البريد الجزائري 2025 بفارغ الصبر، فمما لاشك فيه أن هذه الوظائف فرصة ذهبية للراغبين في الحصول على وظيفية مستقرة ذات راتب وحافز متميز بشكل شهري، فلقد تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل توفير وخلق فرص عمل مناسبة للشباب الخرجين مما يحد من نسبة البطالة.

الاستعلام عن نتائج مسابقة البريد الجزائري 2025

أطلقت هيئة البريد رابط الاستعلام عن نتائج مسابقة البريد الجزائري عبر الإنترنت من أجل التسهيل على المتقدمين، وذلك عن طريق المنصة الرقمية التابعة للبريد الجزائري، فمن الجدير بالذكر أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتعزيز مكانة الشباب الاجتماعية في البلد وتحقيق استقرار مهني لهم، ولقد تتمثل خطوات القيام بهذا في النقاط التالية:

الولوج إلى المنصة الرقمية التابعة للبريد الجزائري.

من القائمة الرئيسية قم باختيار أيقونة التوظيف.

الضغط على خانة تسجيل.

تحديد التخصص المراد الالتحاق به والذي يتناسب مع المؤهل.

تعبئة نموذج طلب التوظيف بالبيانات الشخصية بشكل دقيق.

تحميل الملفات والمستندات على الموقع بالكامل بصيغة pdf.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط التقديم في مسابقة توظيف البريد الجزائري 2025

تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين ولاختيار الأكفاء قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط، والتي وفقاً لها يتم قبول أو رفض الطلبات، ولقد فيما يلي هذه الشروط: