“ابحث عن اسمك في الكشوفات” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 عبر منصة مظلتي

يتزايد البحث حاليا بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اقتراب نزول كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعموم المحافظات العراقية، حيث يقدم برنامج الرعاية الاجتماعية الدعم والمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا، وهذا بهدف تسهيل المعيشة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولذلك تهتم الوزارة بتقديم كافة سبل المساعدة للمواطنين لتوفير حياة كريمة، وإليكم في هذا المقال كيفية معرفة أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الاخيرة

يمكن بكل سهولة لاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعموم المحافظات العراقية، وهذا بعد أن فرت وزارة العمل العراقية رابط فعال للحصول على تلك الخدمة، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

التوجه المباشر إلى منصة مظلتي عبر شبكة الانترنت.

يجب النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على زلا الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يتم تحديد الوجبة الأخيرة التي ترغب في الاستعلام عنها.

يتطلب منك ادخال البيانات الشخصية منها “رقم الهوية، المحافظة التابع لها”.

النقر على زر البحث لتظهر أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة.

ما هي الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية؟

يتضمن برنامج الرعاية الاجتماعية الفئات المعينة التي تحتاج للدعم والمساعدة وهي كالتالي: