مفتوح الان.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025 والشروط عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

أطلقت الوكالة الوطنية رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025 خلال الفترة الماضية، حيث تعد هذه المنحة ضمن المبادرات التنموية التي تحرص الدولة على توفيرها من أجل لبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجاً خاصة النساء المعيلات، ويبلغ قدر هذه المنحة نحو 800 دينار جزائري شهرياً، ولكي تضمن الوكالة وصول الدعم إلى مستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025

أتاحت الجهات المعنية خدمة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025 عبر الإنترنت بدون الحاجة لزيارة مكاتب الشؤون الاجتماعية، ويأتي هذا ضمن التسهيلات والتيسيرات التي حرصت الدولة على توفيرها، حيث تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل تحسين المستوى المعيشي للنساء ذوات الدخل المحدود، ولقد تتمثل خطوات التقديم في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل الدخول من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من بين قائمة البرامج المتاحة قم باختيار منحة المرأة الماكثة في المنزل.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحميل الملفات والوثائق على الموقع.

الضغط على خانة تسجيل الطلب، وسيتم الرد بعد مراجعته من قِبل الهيئة المختصة.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية بين المتقدمات قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بفرض مجموعة من الشروط، وهم كالتالي: