ثبتها الآن .. تردد قناة كراميش الجديد 2025 مع أغاني حصرية لـ لولو وميدو

استمتع الآن بالعديد من أغاني رمضان الجديدة والمتميزة على تردد قناة كراميش الجديدة، واحصل على العديد من الفرحة والبهجة بشكل مختلف لطفلك في كافة الأوقات المختلفة، التي يمكنك الحصول عليها على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، كما أيضا تعتبر قناة كراميش من أهم واكبر القنوات المتميزة لعالم الأطفال، وذلك لكافة الأغاني المختلفة التي تقوم القناة بعرضها طوال اليوم.

تردد قناة كراميش

احصل الآن على تردد قناة كراميش الجديد، واستمتع بالعديد من أغاني رمضان الجديدة والبهجة والسعادة التي تنشرها القناة على مدار اليوم، والتي تزيد من سعادة الأطفال على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، كما تشمل القناة أيضا العديد من المميزات المختلفة، التي تزيد من زيادة معلومات الأطفال على مدار اليوم بدون انقطاع في البث أو توقف في الإشارة، كما يمكنكم الآن الحصول على القناة من خلال التردد الأتي وهو:

تردد القناة: 11603.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 13669.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 2/4.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة كراميش

استمتع الآن بالعديد من مميزات قناة كراميش المثالية التي لا تتوافر في أي قناة أخرى على الإطلاق، والتي تزيد من محبة الأطفال لها باستمرار، وقد تشمل المميزات في الأتي وهي: