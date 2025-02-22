طريقة تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك “اتفرج على طبيعة العالم بجودة HD” 2025

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، واحصل على المزيد من المعلومات المختلفة حول الحياة الطبيعية والحياة البرية، وكيفية التلائم والتعايش مع ظروف الحياة الصعبة، بدون مؤى وبدون بيت وبدون معدات مساعدة لذلك، كما أيضا يمكنكم الحصول على العديد من المعلومات المختلفة التي تساعد في زيادة الوعي والإدراك لجميع المشاهدين باستمرار على مدار 24 ساعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

احصل الآن على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة، واستمتع بالعديد من المعلومات المختلفة والهامة جدًا، والتي تفيد في الحفاظ على الإدراك وعلى الوعي لوقت طويل جدًا، كما أن القناة من القنوات الهامة التي تقوم بعرض برامج مختلفة وأكثر دقة ومهارة عالية، والتي أيضا من خلالها يتم ظهور الحياة البرية والحياة الطبيعية، وقد يتمثل التردد في الأتي وهو:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 75000.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

يمكنكم الآن وبكل سهولة تنزيل القناة على التلفاز، وذلك من خلال إتباع العديد من الخطوات البسيطة والتي قد تتمثل في التالي ومنها: