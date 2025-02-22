8000 جنية مصري زيادة مالية لاعضاء هيئة المهن التعليمية .. أعرف التفاصصيل

اعلن رسميًا خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتوافر زيادة مالية لاعضاء نقابة المهن التعليمة في جمهورية مصر العربية، وعلى أن تكون هذه الميزنية التامينية لصندوق التأمين الخاص بالاعضاء فقط، وجاء هذا الأمر على أن تصل القيمة إلى 8 الألف جنيه مصري والقابلة للزيادة إلى 42 الف جنية مصري، وذلك على وصولها إلى الزيادة الأكبر في تاريخ صندوق الزمالة التعليمية.

زيادة مالية لاعضاء هيئة المهن التعليمية

أوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس المعلمين العرب، عن زيادة مالية لاعضاء هيئة المهن التعليمية، والذي قد تم ايضاحه بشكل رسمي من خلال القرار الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي وقد أوضح رئيس المعلمين على أن المعاشات والمرتبات قد بلغت إلى 15 مليار جنية مصري في الفترة الأخيرة والتي كانت منذ عام 2014 وحتى عام 2024، وعلى أن انفقت النقابة فقط ما يقارب 4 مليار جنية مصري، وذلك بخلاف الاعانات الخاصة بالمتوفين والاعانات الخاصة بالمساعدات المرضية.

فقد أوضح نقيب المعلمين على أن يتم زيادة الميزانية الخاصة بالتامين التابع للنقابة إلى أن يبدءا من 8 ألف جنية مصري وعلى أن يصل إلى 42 جنيه مصري وقابل للزيادة في حالة زيادة مدة التاريخ الخاص بالمعلم.

صندوق زمالة المعلمين

قد أوضح مجلس أدارة صندوق زمالة المعلمين بالدراسة التي بالفعل قام بتحديدها في قيمة الزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، على أن الميزة التأمينية تصل إلى 50 ألف وذلك على أن يبدأ هذا الأمر من خلال العام الميلادي الحالي، وقد أوضح نقيب المعلمين بان الميزة التأمينية كانت بالفعل محددة في الاعوام السابقة على أن تبدأ من 15 ألف جنية مصري فقط، وأشار النقيب أيضا بان هذه الميزة التي وصل إليها الصندوق في هذه الفترة هو المبلغ الأكبر على الإطلاق، والذي كان من الصعب أن يتم الموافقة على هذا القرار من خلال الجهات المختصة