من المنزل.. فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين والمقيمين عبر تطبيق بنك

يرغب الكثيرون في معرفة خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بدون التوجه إلى مقر الفرع، حيث يتيح المصرف لعملائه العديد من الخيارات والتسهيلات التي تتناسب مع متطلبات الجميع، كما أنه يحرص على خلوها من الإجراءات الروتينية المعقدة، ومما لاشك فيه أن هذا المصرف يعد ضمن أشهر وأضخم المصارف الموجودة داخل السودان، وذلك بفضل المزايا التي يضمها ويوفرها باستمرار.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

تتيح خدمة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 عبر الرقم الوطني العديد من المميزات التي يحتاجها العميل، حيث توفر عليه الوقت والجهد وتجعله قادراً على التواصل مع أقرانه بكل سهولة، فضلاً عن إمكانية الإطلاع على الأرصدة بكل أمان، وفيما يلي خطوات إنشاء حساب في المصرف إلكترونياً:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار نوع الحساب المراد انشاؤه.

تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات الشخصية المطلوبة.

تحميل الوثائق والملفات على الموقع بصيغة pdf.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تخضع الخدمة لها.

مراجعة المعلومات المدخلة ثم الضغط على أيقونة ارسال الطلب.

شروط إنشاء حساب في بنك الخرطوم 2025

لكي يضمن المصرف سير الخدمة وفق المعايير المتبعة قام بوضع مجموعة من الشروط، والتي وفقاً لها يتم فتح الحساب للعميل، وهي كالتالي: