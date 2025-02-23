عبر الهاتف.. رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني E-account Bank of Khartoum

أطلقت الجهات المعنية رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 بدون زيارة الفرع نهائياً، حيث تتيح هذه الخدمة للمغتربين التواصل مع أقرانهم المقيمين بالداخل بكل سهولة ويسر، ومما لا شك فيه أن هذا المصرف واحد من أهم المصارف الحكومية الموجودة داخل السودان التي تقدم لعملائها العديد من الخيارات لتتناسب مع الجميع مما يوفر الوقت والجهد عليهم.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025

طرح البنك المركزي رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني خلال الأيام الماضية، فلقد تم إطلاق هذه الخدمة في شهر مارس 2024 الماضي ولكن بسبب الظروف القهرية التي مرت الدولة بها في الفترة الماضية تم إغلاقها، وفور رجوع الاستقرار للمنطقة تم إعادتها، وتتمثل خطوات القيام بهذا في النقاط التالية:

الذهاب إلى بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد نوع الحساب المراد فتحه جاري أم توفير.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع الملفات بالكامل على الموقع.

الموافقة على الشروط والأحكام التي تخضع الخدمة لها.

الضغط على خانة ارسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لكي يستطيع العميل الاستفادة من هذه الخدمة، وفيما يلي التفصيل: