السابعة 7.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عمرم المحافظات عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يعد هذا البرنامج واحد من أهم البرامج التنموية التي حققت نجاح كبير منذ إطلاقها، إذ تستهدف المنحة الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من غيرها، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من قِبل الحكومة، وتحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المتقدمين تم وضع مجموعة من الشروط يتم وفقاً قبول أو رفض الطلب.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

أطلقت الجهات المعنية رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بعموم المحافظات خلال الأيام الماضية، فبإمكان المتقدمين التعرف على حالة طلبهم بشكل إلكتروني بدون الحاجة للتوجه إلى مقر مكتب الشؤون الاجتماعية، ولقد تتمثل خطوات القيام بهذا من خلال اتباع التالي:

الولوج إلى منصة مظلتي الرقمية.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من قائمة الخدمات الإلكترونية قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستفسار عنها.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم لها.

ادخال بيانات المستعلم، ثم الضغط على أيقونة بحث.

سوف تظهر على الشاشة جميع التفاصيل متضمنة سبب الرفض.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية 2025

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم حتى يستطيع الحصول على المعاش، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: