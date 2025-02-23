البوابة التعليمية بعمان تحدد نتائج الطلاب 2025 سلطنة عمان بالرقم المدني عبر تطبيق ولي الأمر

تعتبر نتائج الطلاب البوابة التعليمية 2025 من أهم الأمور التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر في سلطنة عمان، حيث سعت وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز الأدوات الرقمية لديها لتسهيل التواصل مع أولياء الأمور ومختلف المؤسسات التعليمية حتى يتمكنوا من متابعة أدائهم الأكاديمي، وتعد البوابة التعليمية إحدى أبرز هذه الأدوات، حيث تقدم خدمات متكاملة تمكن من متابعة النتائج والتفاعل مع المدرسين والمدارس بسهولة.

نتائج الطلاب البوابة التعليمية 2025

تعتبر البوابة التعليمية من أهم المنصات الرقمية المتكاملة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في السلطنة لتوفير خدمات متنوعة للطلاب وأولياء الأمور وأيضا هيئات التدريس، وتساعد هذه البوابة أولياء الأمور في الاستعلام عن نتائج أبنائهم عبر الخطوات التالية:

البدء بزيارة موقع البوابة التعليمية الرسمي على الإنترنت.

الرسمي على الإنترنت. استخدام بيانات ولي الأمر الشخصية في تسجيل الدخول.

الانتقال إلى تبويب خدمات الطلاب واختيار نتائج الامتحان.

تحديد الصف والسنة الدراسية.

الانتظار حتى تظهر النتائج بصورة تفصيلية كما يمكن طباعتها أو حفظها للرجوع إليها في وقت لاحق.

تطبيق ولي الأمر عمان 2025

أطلقت وزارة التربية والتعليم في عمان تطبيق ولي الأمر المتصل بالبوابة التعليمية حتى يتم تحميله على الهواتف الذكية، والهدف من ذلك هو تسهيل متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوفير قناة مباشرة للتواصل مع المدرسة، ويتميز التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام ويوفر العديد من الخدمات منها:

إتاحة الفرصة لأولياء الأمور للاطلاع على نتائج أبنائهم فور الإعلان عن صدورها مباشرة.

التطبيق يعد وسيلة مباشرة للتواصل مع إدارة المدرسة وبالتالي مناقشة أمور الطالب بسهولة.

تمكين ولي الأمر من مراقبة حضور أبنائه والتعرف على الأيام التي غابوا فيها أو تأخروا عن اليوم الدراسي.

تحميل تطبيق ولي الأمر

أيضا من السهل تحميل التطبيق عبر التوجه إلى متجر التطبيقات على الهاتف، واستخدام شريط البحث لكتابة اسم التطبيق، ثم الضغط على تثبيت وفتح التطبيق بعد انتهاء التنزيل، واتباع خطوات إنشاء الحساب بدقة.