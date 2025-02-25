تـم الآن تشغيل الحساب:: طريقة فتح الحساب بنك الخرطوم اون لاين خلال دقائق بسيطة بدون زيارة الفروع

معظم المواطنين لديهم الرغبة في فتح حساب في بنك الخرطوم، لذلك فقد تزايدت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية عن الطريقة التي يتم من خلالها فتح حساب في بنك الخرطوم خلال دقائق بسيطة من المنزل عبر الإنترنت وفي هذا التقرير سنوافيكم بأهم التفاصيل التي تساعدكم على فتح حساب في بنك الخرطوم دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في جميع مدن الخرطوم، وجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، وخاصة في التعاملات المالية والمصرفية.

طريقة فتح حساب أون لاين في بنك الخرطوم

تضمنت خطوات التسجيل في بنك الخرطوم لفتح حساب عدة خطوات بسيطة نوضحها في النقاط التالية:

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم على الإنترنت.

تحديد تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه هي المرة الأولى لزيارة موقع البنك.

كتابة البيانات بدقة في الحقول المخصصة لذلك.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF في أماكنها بدقة.

الضغط أخيرا على خيار تأكيد البيانات ثم الانتظار حتى يتم مراجعة الحساب وإرسال رقمه على بريدك الإلكتروني.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

أكد بنك الخرطوم على ضرورة توفر مجموعة من المعايير والمتطلبات في المتقدم حتى يتم فتح حساب له بسهولة والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البنك إلكترونيا، ومنها إرسال وإيداع الأموال والتحقق من الرصيد، وتشمل هذه الشروط ما يلي: