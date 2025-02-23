كل الخدمات متاحة الآن.. استمارة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025 من البيت اون لاين عبر الموقع الرسمي بالرقم القومي

أعلن بنك الخرطوم عن إتاحة فتح حساب أون لاين للسودانيين المقيمين في الداخل أو الموجودين في الخارج، وذلك من أجل تيسير عملية فتح الحساب على جميع المواطنين، بالتالي أصبح ليس هناك أي حاجة للذهاب إلى البنك، بعدما أعلن بنك الخرطوم عن إتاحة فتح حساب بالبنك لجميع السودانيين، وجاءت تلك الخطوة في إطار حرص البنك على توفير مجموعة من الخدمات إلى المواطنين المحتاجين، بالإضافة إلى ذلك أصبح بإمكان جميع العملاء استقبال أموالهم بسهولة وأيضًا عملية الإرسال تتم بسهولة.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

يتم فتح حساب في بنك الخرطوم من خلال السير على مجموعة من الخطوات وهي كالآتي:

الذهاب الى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

حدد اللغة العربية أو الإنجليزية التي تريد بها إكمال التسجيل.

قم بالضغط على أيقونة فتح حساب.

ملء الاستمارة الإلكترونية الموضحة أمامك بالبيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط الأحكام الموضوعة من قبل البنك.

في نهاية الخطوات قم بالنقر على زر إرسال الطلب.

ستصلك رسالة إلى هاتفك بها رقم الحساب في حالة قمت بالتسجيل بطريقة صحيحة.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025؟

توجد مجموعة من الضوابط التي تساهم في نجاح التسجيل في بنك الخرطوم أون لاين، وتلك الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:

لا بد أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

لا يقل عمر العميل عن 18 عام.

لا يملك المتقدم حساب بنكي من قبل.

أن يقوم المتقدم بعمل إيداع بمبلغ قدره حوالي 10 ألف جنيه سوداني.

تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح إلى البنك.

كافة الشروط الموضحة في السابق لا بد من توفرها في جميع العملاء الراغبين في فتح حساب أونلاين دون أي عوائق.