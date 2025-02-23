سجل الآن واكسب المليون.. طريقة مسابقة الحلم 2025 وأرقام الاشتراك مع مصطفى الاغا على MBC

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف منوعات
سجل الآن واكسب المليون.. طريقة مسابقة الحلم 2025 وأرقام الاشتراك مع مصطفى الاغا على MBC
مسابقة الحلم 2025

معظم المواطنين العرب لديهم رغبة في التعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025، وتعتبر من أهم الأرقام التي يسعى إليها الكثيرون في الوطن العربي في الفترة الحالية، وذلك لأنها تخص مسابقة الحلم المسابقة الأهم في تاريخ الدول العربية بأكملها حيث تمنح المتسابقين جوائز مالية ضخمة تقدر بالملايين ويتم من خلالها تحقيق الأحلام، وذلك لأن الفائز يحصل على قيمة مالية قد تصل إلى 3 ملايين دولار مما يجعله قادرا على تحقيق أحلامه وأحلام ذويه  هذه المسابقة تخصص أرقامًا مختلفة في جميع الدول العربية وهو ما نسلط عليه الضوء خلال هذا التقرير.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يمكن لجميع مواطني الدول العربية الاشتراك في مسابقة الحلم، والتي نوضحها في النقاط التالية

  • مصر: عبر فودافون 95458 أو 95450.
  • العراق: آسيا سيل 2266.
  • فلسطين: 6144.
  • عُمان: عمان تيل 90434.
  • تونس: أورانج 85819.
  • الكويت: زين 4242.
  • المغرب: موروكو تيل 9669.
  • البحرين: عبر زين 94000.
  • الإمارات العربية المتحدة: اتصالات 5544.
  • الأردن: أورانج أو زين 94099.
  • السعودية: أرقام الاشتراك عبر زين 755505، موبايلي 650444، STC 858888، فيرجن 30030، وليبارا 313131.
  • سوريا: سيرياتيل 1555، شبكة إم تي إن 1555.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

وضعت إدارة المسابقة مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي على من يرغب في الاشتراك بالمسابقة التحقق من استيفائه لهذه المتطلبات، والتي نوضحها في النقاط التالية:

  • ينبغي أن يكون المتسابق يحمل للجنسية العربية وذلك لأن المسابقة غير مخصصة للأجانب.
  • الحرص على أن يكون عمر المتسابق أكثر من 18 عاما.
  • عدم وجود علاقة قرابة بين منظمي البرنامج أو معدي المسابقة أو أحد العاملين في مجموعة قنوات MBC.
  • الموافقة على الشروط والأحكام التي تحددها المسابقة.
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شهاب محمد

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