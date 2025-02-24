“يا زول بقت online”.. خطوات ملء استمارة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين وتفعيل الحساب عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

يريد الكثير من المواطنين في السودان معرفة خطوات ملء استمارة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين، ففي ظل التحول الرقمي أصبح القطاع المصرفي في السودان يشهد تقدم كبير، وذلك لأن البنك وفر استمارة فتح حساب بنك الخرطوم بشكل إلكتروني، وبالطبع تلك الخطوة سهلت على العملاء القدامى والجدد فتح حساب دون زيارة الفرع، وتلك الخدمة قدمت تسهيل كبير في المعاملات المالية ووفرت الوقت والجهد، لذا إليك كافة التفاصيل خلال هذا المقال.

استمارة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين

بنك الخرطوم يعتبر أكبر المؤسسات المصرفية التي يتوفر له فروع كثيرة في السودان، لذلك يعتبر هو الواجهة الأولى للجميع، وبعد إطلاق البنك مؤخرًا خدمة فتح حساب أون لاين بدء الكثير يبحث عن الطريقة والتي تكون كالآتي:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

تحديد اللغة سواء العربية أو الإنجليزية.

اختيار نوع الحساب الذي ترغب في فتح سواء كان جاري أو توفير أو أي حساب آخر.

إدراج البيانات الشخصية من رقم هوية وطنية وتاريخ ميلاد في استمارة فتح حساب بنك الخرطوم.

إرسال المستندات المطلوبة بشكل صحيح من فاتورة خدمات، بطاقة الهوية الوطنية، إثبات العنوان.

الموافقة على سياسات البنك بعد قراءتها بشكل جيد.

الضغط على إرسال الطلب.

ستصل على رقمك أو بريدك الإلكتروني رسالة بها رقم الحساب.

أهمية فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

فتح حساب في بنك له أهمية كبيرة تلك الأهمية متمثلة في النقاط التالية: