البوابة التعليمية home.moe.gov.om:: استعلام نتائج الطلاب 2025 سلطنة عمان موقع الوزارة وتطبيق ولي الأمر

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الطلاب 2025 سلطنة عمان أتاحت وزارة التربية والتعليم عدة وسائل إلكترونية لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر، وذلك عبر البوابة التعليمية وتطبيق ولي الأمر وهي من المصادر الموثوقة للغاية داخل السلطنة العمانية والتي يمكن من خلالها استخراج النتائج بكل سهولة.

نتائج الطلاب 2025 سلطنة عمان

تعد البوابة التعليمية المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان، حيث توفر خدمات متعددة للطلاب وأولياء الأمور بما في ذلك الاستعلام عن النتائج الدراسية، للاطلاع على النتائج يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للبوابة التعليمية.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية.

اختيار خدمة “نتائج الطلاب”.

إدخال الرقم المدني أو رقم الجلوس الخاص بالطالب.

عرض النتيجة والتفاصيل المرتبطة بها.

الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق ولي الأمر

بالإضافة إلى البوابة التعليمية أطلقت الوزارة تطبيق ولي الأمر لتسهيل متابعة أولياء الأمور لأداء أبنائهم الأكاديمي، يتيح التطبيق الحصول على النتائج والإشعارات المتعلقة بالطالب. للاستفادة من التطبيق:

قم بتحميل التطبيق من المتاجر الرسمية.

تثبيت التطبيق على الجهاز المحمول.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات ولي الأمر.

اختيار اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

عرض النتيجة والتفاصيل المرتبطة بها.

مزايا استخدام البوابة التعليمية وتطبيق ولي الأمر

تمكن هذه المنصات من الحصول على النتائج دون الحاجة لزيارة المدارس.

تحدث البيانات بشكل منتظم لضمان دقة المعلومات.

يتيح التطبيق متابعة أداء الطالب الأكاديمي والتواصل مع المدرسة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور.