برقمك الوطني هتفعل الحساب فورا.. خطوات إنشاء وتنشيط حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 عبر الموقع الرسمي

إنشاء حساب في بنك الخرطوم تتم من خلال مجموعة من الخطوات، حيث أن عصر التكنولوجيا الحديث أصبح بإمكانك فتح حساب مصرفي بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، بالتالي وفرت تلك الخطوة على العملاء الوقت وسهلت جميع الإجراءات المالية التي أصبحت تتم بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى ذلك يمكنك إدارة حسابك بأمان وفي أي وقت بكل سهولة، لذلك نوضح لكم كل التفاصيل التي أعلن عنها البنك في السطور القادمة.

خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

إنشاء حساب في بنك الخرطوم يتم بشكل إلكتروني، وذلك يكون من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

حدد اللغة التي ترغب في إكمال بها التسجيل سواء اللغة الإنجليزية أو العربية.

في الصفحة الرئيسية حدد خيار “إنشاء حساب جديد”.

ملء الاستمارة الإلكترونية من خلال إدراج البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

سيقوم البنك بمراجعة طلبك ومن ثم التواصل معك من أجل تأكيد نجاح التسجيل.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

أعلنت إدارة بنك الخرطوم عن مجموعة من الشروط من أجل فتح حساب جديد، وهذه الشروط تشمل الآتي:

ينبغي أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

إيداع 10000 جنيه سوداني عند فتح الحساب، وذلك يكون الحد الأدنى لفتح الحساب.

رفع جميع المستندات المطلوبة على الموقع مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر إذا كان المتقدم مقيم في الخارج.

وتأتي تلك الضوابط من أجل ضمان سلامة وأمان العمليات المصرفية، ومن أجل إرضاء جميع العملاء عند التعامل مع البنك، بالتالي يمكن لجميع العملاء الاستفادة من تلك الخدمة التي وفرها البنك.