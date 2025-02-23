بجودة عالية ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أغاني البيبي ليل ونهار

قناة طيور الجنة بيبي تعمل بشكر رسمي على تطوير مهارات الأطفال من خلال الأغاني التي تقدمها حيث منذ تأسيسها وأصبحت تلك القناة الفضائية من القنوات المهمة للأطفال حيث تعلم الأطفال الصلاة في وقتها من خلال الأناشيد الدينية كما أصبحت القناة محطة إعجاب الكثير في وطننا العربي ككل ولها قاعدة جماهيرية حاشدة في البلاد العربية لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد من أجل مشاهدة قناة طيور الجنة بيبي لكل الأطفال.

أضبط قناة طيور الجنة نايل سات

أصبحت قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المميزة للأطفال التي لها شهرة واسعة في الفترة الراهنة حيث يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد المميزة التي يحبها الأطفال في الفترة الأخيرة لذا عزيزي القارئ سوف نشرح لكم أهم التفاصيل اللازمة من أجل متابعة ومشاهدة قناة طيور الجنة بيبي للأطفال كما يلي:

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

كما معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

حدث الآن قناة طيور الجنة عرب سات

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية المفضلة للأطفال التي لها عدد كبير من المتابعين وفي تزايد مستمر لذلك سوف نقوم اليوم يتوضيح تردد قناة طيور الجنة بيبي من أجل متابعة ومشاهدة جميع أغاني البيبي الصغير التي تعمل على إسعاد الأطفال الصغيرة كما تنمي مهارات التفكير والإبداع لجميع الأطفال الصغيرة لذلك سوف نشرح تفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية من أجل مشاهدة القناة في أي وقت ممكن وإليكم التفاصيل:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ما هي طريقة تنزيل التردد لقناة طيور الجنة بيبي