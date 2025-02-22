سعر الفراخ والبيض اليوم السبت 22-2-2025

شهدت أسعار الدواجن حالة من الإستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 22 من شهر فبراير 2025 داخل مختلف المحال التجارية والأسواق المعنية ببيع الفراخ، حتى أن ذلك يأتي تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك التي يتزايد فيه عملية الطلب على الشراء، وسنتعرف معًا على أخر تحديث تم على الكيلو الواحد من الدواجن وكذلك البيض خلال السطور التالية.

سعر الفراخ اليوم السبت

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الفراخ بمختلف أنواعها اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 90 جنيهًا بالمزرعة، وللمستهلك تراوح من 95 لـ 100 جنيه للكيلو.

فيما أن سعر الدواجن الساسو سجل نحو 95 جنيهًا بالمزرعة، وبالمحال التجارية تراوح من 110 لـ 115 جنيهات.

بالإضافة إلى أن الكيلو من الدواجن البلدي تراوح من 123 لـ 125 جنيهًا بالمزرعة، وللمستهلك تراوح من 130 لـ 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكتاكيت والبيض اليوم

أما عن التحديثات التي طُبقت على أسعار الكتاكيت والبيض اليوم، التي تختلف قيمتها من تاجر لأخر، فجاءت كما يلي:-