نتائج سلطنة عمان moe.gov.om بالاسـم عقب ظهورها خلال تطبيق ولي الامر او البـوابة التعليمية

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
نتائج سلطنة عمان moe.gov.om بالاسـم عقب ظهورها خلال تطبيق ولي الامر او البـوابة التعليمية
نتائج سلطنة عمان moe.gov.om بالاسـم عقب ظهورها خلال تطبيق ولي الامر او البـوابة التعليمية

يتطلع إلى معرفة نتائج سلطنة عمان عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء السلطنة، حيث يمكن بكل سهولة معرفة النتيجة بشكل إلكتروني وذلك من خلال أكثر من موقع بعد اعتماد النتيجة والتي مازالت تخضع للتصحيح والمراجعة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل فوري بعد انتهاء هذه الأعمال، وإليكم أهم التفاصيل حول نتيجة عمان في السطور التالية لهذا التقرير.

نتائج سلطنة عمان

يمكن بكل سهولة لجميع الطلاب معرفة النتيجة الخاصة بهم بعد إعلان نتائج سلطنة عمان التي من المقرر أن تكون في القريب العاجل، وتتمثل خطوات الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها على النحو التالي:

  • يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.
  • ثم يتم الانتقال إلى التبويب الخاص بنتائج الطلاب.
  • بعدها يجب تحديد الملف الدراسي الخاص بالطالب.
  • كما يجب تحديد العام الدراسي المستعلم عنه.
  • يتم إدخال اسم الطالب، الرقم المدني الخاص به في المكان المخصص لذلك.
  • يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
  • ثم تظهر النتيجة أمامك على الفور.

تطبيق ولي الأمر

لم تكتفي وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بإعلان النتيجة من خلال البوابة التعليمية التابعة للوزارة فقط، بل يمكن أيضا الاستعلام من خلال تطبيق ولي الأمر الذي اتاحته الوزارة أمام الجميع، ويمكن تنزيل التطبيق باتباع الخطوات التالية:

  • يتم التوجه إلى متجر التطبيقات على هاتفك.
  • ثم يتم الضغط على شريط البحث، بعد أن يتم كتابة اسم التطبيق في الخانة المخصصة.
  • بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التحميل.
  • انتظر حتى يكتمل التحميل ثم قم بفتح التطبيق، وقم بتسجيل الدخول إليه.
  • بعد ذلك اتبع كافة الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الطالب بكل سهولة ويسر من خلال تطبيق ولي الأمر التابع لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.
وسوم:
الاستعلام عن نتائج سلطنة عمان 2025التسجيل في تطبيق ولي الأمرتطبيق ولي الأمر
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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