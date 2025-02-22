“وقتــاش أطــول يــوم“.. إمساكية رمضان 2025 في تونس (موعد السحور والإفطار) وأجمل عبارات التهنئة برمضان المبارك

إمساكية رمضان 2025 في تونس تعد من الأشياء الهامة التي يبحث عنها المسلمين داخل دولة تونس وذلك مع دخول شهر رمضان، حيث يترقب المسلمون في تونس حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025، والذي يتوقع فلكيًا أن يبدأ يوم السبت 1 مارس 2025 وذلك بعد تحري هلال رمضان مساء الجمعة 28 فبراير 2025.

إمساكية رمضان 2025 في تونس

تظهر الحسابات الفلكية لمواقيت الصلاة في مدينة تونس خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025 ما يلي:

يوم السبت 1 مارس 2025: صلاة الفجر 05:27 صباحا، الشروق 06:58 صباحا، صلاة الظهر 12:39 مساءا، صلاة العصر 03:51 مساءا، صلاة المغرب 06:20 مساءا، صلاة العشاء 07:50 مساءا.

يوم الأحد 2 مارس 2025: صلاة الفجر 05:26 صباحا، الشروق 06:57 صباحا، صلاة الظهر 12:39 مساءا، صلاة العصر 03:52 مساءا، صلاة المغرب 06:21 مساءا، صلاة العشاء 07:51 مساءا.

يوم الاثنين 3 مارس 2025: صلاة الفجر 05:24 صباحا، الشروق 06:56 صباحا، صلاة الظهر 12:39 مساءا، صلاة العصر 03:53 مساءا، صلاة المغرب 06:22 مساءا، صلاة العشاء 07:52 مساءا.

يجب ملاحظة أن هذه المواقيت تقريبية وقد تختلف ببضع دقائق حسب الموقع الجغرافي داخل تونس.

أطول أيام الصيام في رمضان 2025

في تونس تتراوح ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2025 بين 13 ساعة و18 دقيقة في بداية الشهر، وتزداد تدريجيًا لتصل إلى حوالي 14 ساعة و14 دقيقة في نهاية الشهر، يعتبر اليوم الأخير من رمضان الأطول من حيث عدد ساعات الصيام.

عبارات تهنئة رسمية برمضان 2025