“وقتــاش أطــول يــوم“.. إمساكية رمضان 2025 في تونس (موعد السحور والإفطار) وأجمل عبارات التهنئة برمضان المبارك

إمساكية رمضان 2025 في تونس تعد من الأشياء الهامة التي يبحث عنها المسلمين داخل دولة تونس وذلك مع دخول شهر رمضان، حيث يترقب المسلمون في تونس حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025، والذي يتوقع فلكيًا أن يبدأ يوم السبت 1 مارس 2025 وذلك بعد تحري هلال رمضان مساء الجمعة 28 فبراير 2025.
إمساكية رمضان 2025 في تونس
تظهر الحسابات الفلكية لمواقيت الصلاة في مدينة تونس خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025 ما يلي:
- يوم السبت 1 مارس 2025: صلاة الفجر 05:27 صباحا، الشروق 06:58 صباحا، صلاة الظهر 12:39 مساءا، صلاة العصر 03:51 مساءا، صلاة المغرب 06:20 مساءا، صلاة العشاء 07:50 مساءا.
- يوم الأحد 2 مارس 2025: صلاة الفجر 05:26 صباحا، الشروق 06:57 صباحا، صلاة الظهر 12:39 مساءا، صلاة العصر 03:52 مساءا، صلاة المغرب 06:21 مساءا، صلاة العشاء 07:51 مساءا.
- يوم الاثنين 3 مارس 2025: صلاة الفجر 05:24 صباحا، الشروق 06:56 صباحا، صلاة الظهر 12:39 مساءا، صلاة العصر 03:53 مساءا، صلاة المغرب 06:22 مساءا، صلاة العشاء 07:52 مساءا.
يجب ملاحظة أن هذه المواقيت تقريبية وقد تختلف ببضع دقائق حسب الموقع الجغرافي داخل تونس.
أطول أيام الصيام في رمضان 2025
في تونس تتراوح ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2025 بين 13 ساعة و18 دقيقة في بداية الشهر، وتزداد تدريجيًا لتصل إلى حوالي 14 ساعة و14 دقيقة في نهاية الشهر، يعتبر اليوم الأخير من رمضان الأطول من حيث عدد ساعات الصيام.
عبارات تهنئة رسمية برمضان 2025
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك 2025، نسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وأن يجعله شهر خير وبركة عليكم وعلى أحبابكم.
- بمناسبة حلول رمضان المبارك، نسأل الله أن يبارك لكم في أيامه ولياليه، وأن يرزقكم فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
- نهنئكم بقدوم شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسعادة، وبلغنا وإياكم ليلة القدر وجعلنا من المقبولين.