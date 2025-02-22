25.000.000 دينار سلفة للموظفين والمتقاعدين عبر مصرف الرافدين بأقساط ميسرة مجدولة لمدة 60 شهر

وفر مصرف الرافدين في عموم العراق عدد كبير من التمويلات الميسرة ومن أهم تلك التمويلات هي السلفة المتوفرة للموظفين والمتقاعدين حيث تبدأ من مبلغ 5 مليون دينار عراقي حتى مبلغ 25 مليون دينار عراقي كحد أقصى كما هناك العديد من الضوابط والشروط اللازمة للحصول على سلفة مصرف الرافدين في العراق التي سوف نوضحها من الحصول على تلك السلفة.

شروط التقديم على سلفة من مصرف الرافدين

مصرف الرافدين أتاح سلفة للموظفين والمتقاعدين في دولة العراق بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الالتزامات المطلوبة كما يلي بكل التفاصيل:

شرط أساسي أن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية العراقية.

لا بد من توفير بطاقة ماستر كارد سارية المفعول للحصول على سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين.

كما يشترط أن يكون لديهم دخل شهري يكفي لتغطية السلفة من خلال مصرف الرافدين.

كذلك يشترط أن يتضمن هذا الدخل القسط والفائدة.

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدمين 73 عامًا.

يطلب مصرف الرافدين تحويل الراتب الشهري.

خصائص سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين