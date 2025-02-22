عـــرض مسلسل المشردون الحلقة 13 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة FOX TV

منال عادل تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
عـــرض مسلسل المشردون الحلقة 13 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة FOX TV
عـــرض مسلسل المشردون الحلقة 13 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة FOX TV

مسلسل المشردون الحلقة 13 تعد من أكثر الحلقات التي يتم البحث عنها، مسلسل المشردون التركي واحدًا من الأعمال الدرامية التي حظيت بشعبية واسعة منذ عرضها الأول، حيث جذب الجمهور بأحداثه القوية والمثيرة، والآن يترقب عشاق المسلسل الحلقة 13 بفارغ الصبر والتي يتوقع أن تكون مليئة بالمفاجآت والتطورات المثيرة.

مسلسل المشردون الحلقة 13

في الحلقة 12 من مسلسل المشردون شهدنا تطورات كبيرة في حياة الإخوة الستة الذين فقدوا والديهم واضطروا لمواجهة تحديات الحياة في إسطنبول، في الحلقة الجديدة ستتفاقم الصراعات بين الإخوة والأشخاص الذين يسعون لاستغلالهم، بينما تحاول عزيزة الحفاظ على وحدة العائلة رغم الأزمات المتلاحقة، كما سنشهد مواجهات قوية بين أسلان وبعض الشخصيات التي تهدد أمن العائلة، الحلقة 13 ستكون حاسمة حيث ستنكشف بعض الأسرار التي قد تقلب الموازين مما يجعل المشاهدين أكثر شوقًا لمعرفة مصير الأبطال.

موعد عرض مسلسل المشردون الحلقة 13

يعرض المسلسل أسبوعيًا على قناة FOX التركية، ومن المقرر أن تبث الحلقة 13 يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت تركيا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المشردون

يمكن لعشاق المسلسل متابعة حلقاته عبر القناة الرسمية الناقلة على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة FOX TV على النايل سات

  • التردد: 11296
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة FOX TV على تركسات

  • التردد: 12336
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف يمكن مشاهدة مسلسل المشردون مترجمًا؟

يمكن لمحبي الدراما التركية مشاهدة الحلقات مترجمة إلى العربية عبر بعض المنصات المتخصصة في عرض المسلسلات التركية، مثل قصة عشق وشاهد فور يو بعد ساعات قليلة من البث الرسمي في تركيا.

أبطال مسلسل المشردون

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم، أبرزهم:

  • هازال سوباشي: بدور عزيزة
  • كان ميراتش سيزين
  • بيرك أتان
  • دنيز باروت
وسوم:
أحداث مسلسل المشردون الحلقة 13إعلان مسلسل المشردون الحلقة 13عرض مسلسل المشردون الحلقة 13مسلسل المشردونمسلسل المشردون الحلقة 13مشاهدة مسلسل المشردون الحلقة 13
معلومات الكاتب
منال عادل

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
ثبت الآن تردد قناة ماجد الفضائية للأطفال على نايل سات وعرب سات وتابعوا أروع كرتون للأطفال