عـــرض مسلسل المشردون الحلقة 13 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة FOX TV

مسلسل المشردون الحلقة 13 تعد من أكثر الحلقات التي يتم البحث عنها، مسلسل المشردون التركي واحدًا من الأعمال الدرامية التي حظيت بشعبية واسعة منذ عرضها الأول، حيث جذب الجمهور بأحداثه القوية والمثيرة، والآن يترقب عشاق المسلسل الحلقة 13 بفارغ الصبر والتي يتوقع أن تكون مليئة بالمفاجآت والتطورات المثيرة.

مسلسل المشردون الحلقة 13

في الحلقة 12 من مسلسل المشردون شهدنا تطورات كبيرة في حياة الإخوة الستة الذين فقدوا والديهم واضطروا لمواجهة تحديات الحياة في إسطنبول، في الحلقة الجديدة ستتفاقم الصراعات بين الإخوة والأشخاص الذين يسعون لاستغلالهم، بينما تحاول عزيزة الحفاظ على وحدة العائلة رغم الأزمات المتلاحقة، كما سنشهد مواجهات قوية بين أسلان وبعض الشخصيات التي تهدد أمن العائلة، الحلقة 13 ستكون حاسمة حيث ستنكشف بعض الأسرار التي قد تقلب الموازين مما يجعل المشاهدين أكثر شوقًا لمعرفة مصير الأبطال.

موعد عرض مسلسل المشردون الحلقة 13

يعرض المسلسل أسبوعيًا على قناة FOX التركية، ومن المقرر أن تبث الحلقة 13 يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت تركيا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المشردون

يمكن لعشاق المسلسل متابعة حلقاته عبر القناة الرسمية الناقلة على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة FOX TV على النايل سات

التردد: 11296

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة FOX TV على تركسات

التردد: 12336

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف يمكن مشاهدة مسلسل المشردون مترجمًا؟

يمكن لمحبي الدراما التركية مشاهدة الحلقات مترجمة إلى العربية عبر بعض المنصات المتخصصة في عرض المسلسلات التركية، مثل قصة عشق وشاهد فور يو بعد ساعات قليلة من البث الرسمي في تركيا.

أبطال مسلسل المشردون

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم، أبرزهم: