في ثواني يا زوول ✅.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني وأهم الشروط المطلوبة

فتح حساب في بنك الخرطوم، أن خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم سهلة حيث يمكن القيام بها في عدة خطوات بعد توافر الشروط المطلوبة من العملاء لفتح الحساب وتعتبر هذه الخدمة هي خدمة جديدة يقدمها البنك في إطار التطور التكنولوجي واليوم سيكون موضوع حديثنا عن أهم الخطوات ورابط التقديم لفتح حساب في بنك الخرطوم في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

حتي يستطيع العملاء سواء من داخل السودان أو من خارج السودان القيام بفتح حساب في بنك الخرطوم فإن ذلك يتم من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول الى الموقع الألكترونيّ الرسمي لبنك الخرطوم ويمكن الدخول اليه من هنا.

وبعد التوجه إلى الموقع يتم الضغط على أيقونة بنك ليتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بتحميل تطبيق بنكك.

يتم ملء الإستمارة الخاصة بمقدم الطلب بالبيانات المطلوبة.

ثم القيام برفع المستندات المطلوبة والتي من بينها الهوية الوطنية، جواز السفر، صورة شخصية.

ثم يتم إيداع مبلغ من المال بحيث لا يقل هذا المبلغ عن 10000 جنيه سوداني كحد أدنى.

يتم سداد الرسوم المستحقة الخاصة بالبنك.

يتم تحديد طرق الدفع التي تناسب العميل بإدخال البيانات الخاصة بها.

بعد إتمام الإجراءات يتم الضغط على إرسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكن من خلال خطوات بسيطة القيام بأنشاء حساب في بنك الخرطوم حيث يحتاج فتح الحساب القيام بالخطوات التالية: