فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني للاستفادة من خدمــات تطبيق بنكك ومن خدمة مبــــاشر

مع تطور الخدمات المصرفية الرقمية، أصبح بإمكان العملاء فتح حساب بنك الخرطوم بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع تتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية إدارة حساباتهم المالية بسرعة وأمان، مع توفير مزايا متعددة مثل تحويل الأموال، دفع الفواتير، وإجراء المعاملات المصرفية عبر تطبيق “بنكك” أو الموقع الرسمي للبنك، من خلال خطوات بسيطة تشمل إدخال البيانات الشخصية، رفع المستندات المطلوبة، وإجراء التحقق الإلكتروني، يمكن لأي شخص مؤهل الحصول على حساب بنكي في دقائق معدودة.

خدمات بنك الخرطوم اون لاين

يقدم بنك الخرطوم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لتلبية احتياجات عملائه، سواء كانوا أفراد أو شركات، فيما يلي أبرز هذه الخدمات:

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت iBOK فتح حساب بنك الخرطوم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات (iBOK Plus) حيث تم تصميم هذه الخدمة خصيصا لتلبية احتياجات الشركا تطبيق بنكك الذي يتيح التطبيق للعملاء إجراء تحويلات مالية، دفع الفواتير، شراء الكهرباء، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى. يقدم بنك الخرطوم خدمة “مباشر” التي تتيح للعملاء إجراء المعاملات المصرفية عبر الهاتف على مدار الساعة، مما يوفر وسيلة مريحة للتواصل مع البنك وإدارة الحسابات.

للاستفادة من هذه الخدمات، يمكن للعملاء زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تحميل تطبيق “بنكك” على أجهزتهم المحمولة.

فتح حساب بنك الخرطوم

يتيح بنك الخرطوم للعملاء إمكانية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت بسهولة، دون الحاجة لزيارة الفروع لفتح حساب عبر الموقع الرسمي، يرجى اتباع الخطوات التالية: