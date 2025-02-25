عبر منصة مظلتي.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة في كل المحافظات العراقية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 يمكن الاستعلام عنهم من خلال السير على مجموعة من الخطوات، حيث تعتبر مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أشهر المبادرات التي تهدف إلى مساعدة المواطنين من أجل أن يعيش أبناء الشعب العراقي حياة كريمة، لذا أعلن الوزارة أن فرز الأسماء يتم فرزها بدقة كبيرة قبل الإعلان عن المستحقين للدعم، وذلك يتم من خلال وضع ضوابط معينة عند التقديم على الدعم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة

هناك عدد كبير من المواطنين في العراق متقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، لذا نوضح لكم خطوات الاستعلام كما هي متمثلة على النحو التالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي مظلتي.

تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إضافة المعلومات المطلوبة في الخانة المحددة.

الضغط على أيقونة “المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية”.

تحديد الوجبة الأخيرة بعد تحديد المحافظة التي تنتمي لها.

الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر لك نتيجة الاستعلام.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت الوزارة مجموعة من الوثائق التي تثبت حاجة المتقدم لدعم الرعاية الاجتماعية، وهذه المستندات كما هي متمثلة على النحو التالي:

إثبات دخل شهري للشخص المتقدم.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم بطاقة التموين، وذلك من أجل إثبات حالة المتقدم المادية.

ما هي أهداف برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وهذه الأهداف كالآتي:

مساعدة الأسر المحتاجة في الوصول إلى أفضل مستوى معيشي.

توفير مبالغ مالية إلى المستحقين.

ضم أكثر الفئات المستحقة للدعم سواء الأرامل أو الأيتام.

توفير مستوى صحي وتعليمي لأبناء الشعب الوطني.

وهذه الأمور توفرها الوزارة بعد التأكد من تحقق الشروط التي وضعتها في جميع المتقدمين.