اشحن 810000 شدة UC.. شحن شدات ببجي بطريقة سهلة ومضمونة 100%

يرغب العديد من عشاق لعبة ببجي من شحن أكبر عدد من الشدات التي توفر لهم العديد من التحسينات المختلفة، نظير أن لعبة ببجي تعتبر من أكثر وأقدم الألعاب الإلكترونية ذات شغف ملايين اللاعبين بمختلف دول العالم، وعليه سنوضح لكم الطريقة الأمنة والسهلة للحصول على 81 ألف شدة وإدخالهم إلى حسابك الشخصي في اللعبة خلال السطور التالية.

خطوات شحن شدات ببجي

جاءت أبرز الخطوات المعنية بشحن شدات ببجي موبايل، بطريقة أمنة ومضمونة 100% دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، وفقًا لما يأتي:-

قم بالدخول إلى موقع ” Midasbuy” الرسمي عبر الإنترنت.

بعد ذلك ستتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك في لعبة ببجي.

ومن ثم قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية من الموقع واختار الخدمة التي ترغب فيها وهي “شراء”.

اختيار الباقة المناسبة وهي “60000+ 21000 شدة”.

فيما يمكنك اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

مع إدخالك لكافة المعلومات الخاصة باللاعب وكذلك بيانات الدفع.

قم بالنقر على أيقونة “تأكيد”.

حتى تتمكن من تحويل عدد الشدات إلى حسابك الشخصي في اللعبة.

تحديث لعبة ببجي موبايل

وأصبح من السهل إمكانية الحصول على التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

أن تقوم بالإنتقال إلى متجر جوجل بلاي.

فيما ستتمكن بعدها من إدخال اسم اللعبة “ببجي موبايل”.

القيام بالنقر على أيقونة “تحديث”.

حتى يتم تثبيت اللعبة على هاتفك الجوال.

فيما ستتمكن من إنشاء حساب جديد على اللعبة والاستمتاع بكافة المميزات التي تمت إضافتها.

مميزات شحن شدات ببجي موبايل

أما عن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند شحن شدات ببجي على حسابك الشخصي في اللعبة، وفقًا لما يلي:-