شاركيهم الاحتفال .. طريقة عمل كيكة يوم التاسيس السعودي بسهولة في المنزل

يعد تحضير كيكة يوم التاسيس واحدة من صور الاحتفال بذلك اليوم الوطني العظيم، حيث تتشارك الأمهات مع الأبناء في صنع وتحضير وتزيين ذلك الكيك داخل المنزل بحب واستمتاع ومن ثم تقديمه للأسرة لإحياء تلك الذكرى الوطنية المجيدة التي تشير إلى تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود، حيث يعد تحضير الكيك وتبادل رسائل المباركة والخروج للتنزه من صور الاحتفال هذا بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية، ومن خلال المقال التالي نوضح خطوات ومقادير تحضير كيك بسيط للاحتفال المنزلي.

مقادير كيكة يوم التاسيس

فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لتحضير كيك مزين بألوان العلم السعودي الأخضر للاحتفال العائلي البسيط:

400 جرام دقيق ابيض.

30 جرام كاكاو خام غير محلي.

3 جرام ملح طعام.

100 جرام سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

100 جرام زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة سكر فانيليا.

نقطتين من الخل.

2 بيضة متوسطة الحجم.

نصف كوب حليب.

عجينة سكر باللون الأخضر.

كريم شانتيه ولون طعام اخضر.

طريقة عمل كيكة يوم التاسيس

من خلال الخطوات التالية تتمكن ربة المنزل المبتدئة في تعلم الحلويات من تحضير كيك لذيذ وهش وسعي بحشوة محببة: