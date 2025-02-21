أسرع يـــا زول.. رابط بنك الخرطوم فتح حساب 2025 بالرقم الوطني بـــدون زيارة البنك عبـــر bankak

بنك الخرطوم فتح حساب، في عصر التطور التكنولوجي أصبحت المعاملات المالية أكثر سهولة ويسر وذلك بسبب الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي يقوم البنك بتقديمها، ومن بين هذه الخدمات المتميزة يقدم بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب البنكي عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني مما يسهل على المواطنين فتح حساباتهم دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، وفي هذا المقال، سوف نوضح طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني والشروط اللازمة لذلك فتابعوا.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2028 اونلاين

أولى الخطوات هي زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

بعد دخولك على رابط البنك ستجد استمارة فتح حساب جديد قم بالضغط عليه.

بعد ذلك سيتعين عليك كتابة نموذج يحتوي على بعض البيانات الشخصية الأساسية مثل الاسم والرقم الوطني وغيره.

سوف يطلب منك البنك رفع صور من بعض الوثائق مثل الرقم الوطني وغيرها.

بعد الانتهاء اضغط على إرسال الطلب.

سيتم مراجعة طلبك والرد عليك بتفاصيل الحساب الجديد عبر البريد الإلكتروني.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم