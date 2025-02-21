Bankak of Khartoum فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين بـــدون زيـــارة الفـــرع

Hossam تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
Bankak of Khartoum فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين بـــدون زيـــارة الفـــرع
Bankak of Khartoum فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين بـــدون زيـــارة الفـــرع

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني، مع التحول الرقمي الذي شهده القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة، أكد بنك الخرطوم على خدمة جديدة للعملاء وهي فتح حسابات بنكية جديدة دون الذهاب الى فروع البنك المختلفة وذلك لتسهيل العمليات البنكية للمواطنين السودانيين مما يوفر الوقت والجهد ويساعد في تعزيز المعاملات الإلكترونية داخل القطاع المصرفي في دولة  السودان وشوف نوضح لكم في هذا المقال الشروط المطلوبة لفتح الحساب واهم الخطوات اللازمة لذلك.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 

لتتمكن من فتح حساب في بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني يجب استيفاء بعض الشروط البسيطة:

  • لابد أن يكون لديك رقم وطني ساري.
  • كما لابد أن يك في سن قانوني لفتح حساب بنكي، وهو 18 سنة أو أكثر.
  • يجب تقديم هاتف محمول وبريد الكتروني فعال.
  • كما لابد أن توافق على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 

  • أولا يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم أو تحميل تطبيق البنك على هاتفك المحمول.
  • بعد ذلك يجب النقر على خيار فتح حساب.
  • بعد ذلك سوف يطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيره.
  • رفع المستندات المطلوبة.
  • الانتظار حتى يقوم البنك بالتواصل معك.
وسوم:
الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني لعام 2025خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطنيرابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطنيطريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطنيفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025
معلومات الكاتب
Hossam

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مفاجأة في سعر الجنيه السوداني اليوم أمام المصري