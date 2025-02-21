Bankak of Khartoum فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين بـــدون زيـــارة الفـــرع

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني، مع التحول الرقمي الذي شهده القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة، أكد بنك الخرطوم على خدمة جديدة للعملاء وهي فتح حسابات بنكية جديدة دون الذهاب الى فروع البنك المختلفة وذلك لتسهيل العمليات البنكية للمواطنين السودانيين مما يوفر الوقت والجهد ويساعد في تعزيز المعاملات الإلكترونية داخل القطاع المصرفي في دولة السودان وشوف نوضح لكم في هذا المقال الشروط المطلوبة لفتح الحساب واهم الخطوات اللازمة لذلك.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

لتتمكن من فتح حساب في بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني يجب استيفاء بعض الشروط البسيطة:

لابد أن يكون لديك رقم وطني ساري.

كما لابد أن يك في سن قانوني لفتح حساب بنكي، وهو 18 سنة أو أكثر.

يجب تقديم هاتف محمول وبريد الكتروني فعال.

كما لابد أن توافق على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني