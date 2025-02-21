“برقم الموبايل فقط” خطوات عمل حساب بنكي في ثواني عبر تطبيق بنكك والموقع الرسمي دون الحوجة للذهاب للبنك

فتح حساب بنك الخرطوم يعد من الأشياء الهامة التي كثر البحث عنها، في إطار التحول الرقمي المتسارع في القطاع المصرفي السوداني، يقدم بنك الخرطوم خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، مما يتيح للعملاء إمكانية إنشاء حساباتهم بسهولة وأمان دون الحاجة لزيارة الفروع، بالإضافة إلى ذلك، يوفر البنك تطبيق بنكك لتسهيل التعاملات المالية عبر الهواتف الذكية.

فتح حساب بنك الخرطوم

يوجد بعض الخطوات لفتح حساب عبر الموقع الإلكتروني:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار اللغة المفضلة سواء العربية أو الإنجليزية.

من الصفحة الرئيسية، اختر خيار فتح حساب جديد.

قم بإدخال البيانات الشخصية

ثم تحميل المستندات المطلوبة.

اضغط على مراجعة وإرسال الطلب.

ستتلقى رقم طلب عبر بريدك الإلكتروني أو رسالة نصية، ويمكنك متابعة حالة طلبك من خلال الموقع أو التواصل مع خدمة العملاء.

فتح حساب عبر تطبيق بنكك

يتيح تطبيق بنكك للعملاء فتح حساباتهم وإدارة تعاملاتهم المالية بسهولة عبر الهواتف الذكية، وذلك باتباع الخطوات التالية: