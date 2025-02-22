خدمة جديدة من بنك الخرطوم:: فتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق (بنكك) bankKhartoum بدون تزاحم في الفرع.. حسابك البنكي في دقايق

تم إتاحة خدمة جديدة من بنك الخرطوم وهي إمكانية فتح حساب في البنك عن طريق الانترنت دون التوجه إلى فروع البنك المختلفة، وتعد هذه الخدمة من الخدمات التي يقدمها البنك للجمهور بشكل دوري مما يعمل على تحسين الخدمات التي يقدمها للعملاء، وهو الأمر الذي لاقى رواجا كبيرا بين المستخدمين، وإليكم أهم التفاصيل حول هذا الخبر في السطور التالية لهذا التقرير.

خدمة جديدة من بنك الخرطوم

تم الإعلان عن خدمة جديدة من بنك الخرطوم تمكن العملاء من فتح حساب في البنك بكل سهولة عبر الانترنت، حيث يمكن تفعيل هذه الخدمة من خلال موقع البنك على الإنترنت أو من خلال تطبيق بنكك الذي تم إطلاقه من قبل البنك منذ فترة قريبة، حيث يمكن فتح حساب عبر تطبيق بنكك باستخدام الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى متجر التطبيقات، وتحميل تطبيق بنكك.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق.

بعدها عليك الضغط على أيقونة فتح حساب.

ثم يتم اختيار اللغة التي ترغب في استخدامها.

بعد ذلك عليك الضغط على أيقونة إدخال البيانات.

أحرص على إدخالها في مكانها المخصص.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم عليك الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بذلك يكون اكتمل التسجيل، يقوم البنك بفحص الطلبات والتأكد منها.

بعد ذلك يتم ارسال رقم حساب العميل في رسالة.

شروط الحصول على الخدمة

هناك عدة شروط يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على خدمة خدمة جديدة من بنك الخرطوم، وتتمثل تلك الشروط في التالي: