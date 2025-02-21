“فعل الحساب ي زول” فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 اونلاين من البيت وأهم الشروط bankkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم، أصبح من السهل على عملاء بنك الخرطوم أن يقوموا بفتح حسابات بنكية جديدة دون الذهاب إلى مقرات البنك، يذكر أن بنك الخرطوم يعتبر أحد البنوك الهامة التي تتميز بتقديم خدمات إلكترونية مميزة لعملائه، وكان قد أكد على سهولة فتح الحسابات عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني وهو ما يسهل على العملاء بد تعاملاتهم المصرفية من منازلهم دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، وسوف نقدم لكم في هذا المقال كيفية فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني عبر الإنترنت بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة فتابعوا معي.

فتح حساب بنك الخرطوم

يتيح بنك الخرطوم للعملاء فتح حسابات بنكية بسهولة عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني بمرونة وسهولة كبرى وتتطلب العملية بضع خطوات بسيطة وهي كالتالي:

أول خطوة يجب على العميل فعلها هي التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تحميل تطبيق البنك المتاح على الهاتف.

على الموقع أو التطبيق سوف يجد المستخدم خيار فتح حساب.

بعد ذلك حدد نوع الحساب المطلوب سواء كان حساب توفير أو حساب جاري.

بعد ذلك يجب على العميل إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل والرقم الوطني ورقم الهاتف وغيره

قد يطلب البنك من العميل رفع بعض المستندات الضرورية مثل صورة من البطاقة القومية أو شهادة ميلاد وغيرها.

بعد إدخال البيانات سوف يطلب منك البنك الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بخدمة فتح الحساب.

بعد التحقق من البيانات سيتم تفعيل الحساب.

سيتم إرسال تفاصيل الحساب على البريد الالكتروني.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم